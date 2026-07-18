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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 19 - 32 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 4 - 6 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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