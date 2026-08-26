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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El pronóstico para Chubut este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 30 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noroeste 24 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noroeste 27 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noroeste 28 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 30 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 54 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 13° 13° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Noroeste 21 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noroeste 22 - 35 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noroeste 22 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noroeste 24 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Noroeste 24 - 38 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noroeste 23 - 39 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Noroeste 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noroeste 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Noroeste 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noroeste 28 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noroeste 30 - 54 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noroeste 27 - 53 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noroeste 27 - 52 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noroeste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noroeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noroeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noroeste 24 - 38 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noroeste 28 - 44 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noroeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noroeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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