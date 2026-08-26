Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

El pronóstico para Chubut este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 30 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 30 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 54 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|13°
|13°
|Noroeste 21 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Noroeste 18 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|14°
|14°
|Noroeste 21 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Noroeste 22 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Noroeste 22 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Noroeste 24 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|12°
|12°
|Noroeste 24 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|14°
|14°
|Noroeste 23 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Noroeste 25 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Noroeste 26 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Noroeste 27 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|19°
|19°
|Noroeste 28 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Noroeste 30 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Noroeste 27 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|18°
|18°
|Noroeste 27 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|17°
|17°
|Noroeste 20 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|15°
|Noroeste 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Noroeste 20 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Noroeste 24 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Noroeste 28 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Noroeste 28 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Noroeste 27 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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