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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Chubut este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 20 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Este 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 37 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 5 - 7 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 8 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Este 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Este 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Este 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Este 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Este 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Este 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Noreste 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 15 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Noreste 14 - 24 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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