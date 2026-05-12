Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Sur 24 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Suroeste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 13 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 25 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 42 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° 10° Sur 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 21 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 25 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 24 - 39 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 24 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 10° Suroeste 21 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 10° 10° Suroeste 21 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 10° 10° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.