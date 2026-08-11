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Estaba prófuga, usaba a su hija menor para ingresar droga a la cárcel de Devoto y terminó detenida

La mujer, de 47 años y nacionalidad paraguaya, fue detenida tras una investigación que permitió determinar su paradero. La causa se inició en enero de 2024, cuando la acusada habría ingresado a la Unidad Carcelaria de Devoto junto a su hija menor de edad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Estaba prófuga, utilizaba a su hija menor de edad para ingresar droga a la cárcel de Devoto y terminó detenida.
Estaba prófuga, utilizaba a su hija menor de edad para ingresar droga a la cárcel de Devoto y terminó detenida. Foto: PFA
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La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en el partido bonaerense de Quilmes a una mujer de nacionalidad paraguaya que se encontraba prófuga de la Justicia. La mujer estaba acusada de haber utilizado a su hija menor de edad para intentar ingresar estupefacientes al penal de Villa Devoto.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de una investigación para localizar a la mujer, de 47 años.

El hecho que originó la causa ocurrió en enero de 2024, cuando la acusada habría ido a la Unidad Carcelaria de Devoto, ubicada en la calle Bermúdez al 2600, para visitar a un interno. Según la investigación, ingresó acompañada por su hija menor de edad.

Estaba prófuga, utilizaba a su hija menor de edad para ingresar droga a la cárcel de Devoto y terminó detenida. Foto: PFA

Durante la requisa previa al ingreso, el personal penitenciario detectó que la pequeña tenía un bulto extraño entre su ropa. Ante esta situación, fue trasladada a un sector reservado para realizar una inspección.

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Allí se descubrió que llevaba bolsillos ocultos entre la ropa y un doble corpiño, donde habían sido escondidos 15 envoltorios con marihuana y otros 33 con clorhidrato de cocaína. La sospecha es que la droga estaba destinada a ser distribuida entre los internos del penal.

Había sido detenida, pero luego quedó prófuga

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y quedó a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Secretaría N° 2, a cargo de Hugo Gonzalo Mendieta.

Sin embargo, luego fue excarcelada. Tiempo después, la Justicia revocó esa decisión, pero cuando intentaron notificarla, la mujer ya no se encontraba en su domicilio y quedó prófuga.

Ante esta situación, el juzgado informó el caso al Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que encomendó su búsqueda a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Estaba prófuga, utilizaba a su hija menor de edad para ingresar droga a la cárcel de Devoto y terminó detenida. Foto: PFA

La investigación permitió localizarla en San Francisco Solano

Los investigadores realizaron distintas tareas de inteligencia, análisis de información y seguimiento de datos. Durante la investigación, además, detectaron que la mujer podría integrar una organización vinculada al narcotráfico.

Con la información obtenida, los federales lograron establecer un posible domicilio en la calle 816 al 2600, en la localidad de San Francisco Solano, donde sospechaban que la prófuga podía estar escondida. A partir de ese momento, los efectivos montaron una vigilancia discreta en la zona durante distintos días y horarios.

Estaba prófuga, utilizaba a su hija menor de edad para ingresar droga a la cárcel de Devoto y terminó detenida. Foto: PFA

Finalmente, observaron salir de la casa a una mujer cuyas características físicas coincidían con las de la persona buscada. Los agentes procedieron a identificarla y confirmaron que se trataba de la prófuga.

La mujer fue detenida en la vía pública y quedó nuevamente a disposición del magistrado interviniente, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.

DetenidaDrogasPolicía Federal
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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