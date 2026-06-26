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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 34 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Oeste 18 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 34 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 57 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 32 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 29 - 52 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Noroeste 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Oeste 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Oeste 18 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Oeste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Oeste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Oeste 15 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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