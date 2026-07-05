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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 7 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 7 de julio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 17 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
-2°
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 17 - 30 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 -1° -1° Oeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Oeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -2° -2° Oeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 -1° -1° Oeste 11 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 Sur 7 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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