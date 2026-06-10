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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 22 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 23 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 29 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 51 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 17 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 19 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 22 - 34 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 22 - 38 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 24 - 39 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 22 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Oeste 23 - 39 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 25 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 28 - 48 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Oeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Oeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Oeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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