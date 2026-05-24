Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 16 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Oeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 29 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarllena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 47 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Noroeste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 15 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Oeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Oeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Oeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 19 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Oeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Oeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.