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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noroeste 17 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 20 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 20 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 18°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 33 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 15 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noroeste 17 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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