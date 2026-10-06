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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 14h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 1 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 17 - 31 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Neblina
06:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Niebla
07:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 10° Sureste 1 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Este 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Este 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Este 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Este 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Este 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Este 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Este 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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