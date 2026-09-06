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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Norte 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 14 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 17 - 26 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -2° -2° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -2° -2° Noroeste 11 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Norte 11 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Norte 7 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 11 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 17 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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