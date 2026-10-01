comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Suroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:30
Puesta del sol18:56
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:30 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 44 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 13 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sur 9 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Suroeste 9 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 11° 11° Sur 12 - 25 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° 10° Sur 12 - 28 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° Sur 11 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 18 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Suroeste 18 - 43 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Suroeste 18 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Suroeste 16 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Suroeste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Suroeste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Las alertas por tormentas no dan tregua:qué zonas de Buenos Aires seguirán afectadas este viernes 2 de octubre

    Las alertas por tormentas no dan tregua: qué zonas de Buenos Aires seguirán afectadas este viernes 2 de octubre

  2. Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy:cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026

    Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026

  3. Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes:hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

    Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes: hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

  4. Lanzan alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la primavera:cómo estará el clima desde hoy, lunes 21 de septiembre

    Lanzan alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la primavera: cómo estará el clima desde hoy, lunes 21 de septiembre

  5. Clima en Corrientes:cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

    Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Video:tensión, gritos y empujones durante el debate por Malvinas en Diputados

Video: tensión, gritos y empujones durante el debate por Malvinas en Diputados

Máximo Kirchner habló tras ser demorado en San Luis:“Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema”

Desde París, Javier Milei habló ante empresarios en el Coloquio de IDEA:“Los procesos de crecimiento no son instantáneos”

Gerardo Vallejos, integrante del Instituto Nacional de Yerba Mate:“De ninguna manera la planta es fumigada”

Economía

Saldo negativo de la SUBE:así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Saldo negativo de la SUBE: así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

Plazo fijo:cuánto paga cada banco a 30 días y qué tasa ofrecen en el último día de septiembre 2026

El FMI terminó su misión en Argentina:qué pasó con las metas y cuándo se define la revisión

Internacionales

Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai:su dramático relato

Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai: su dramático relato

La Embajada de Israel emitió un comunicado oficial sobre el vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Emiratos Árabes rompió el silencio ante la tensión en avión de Flydubai:lo calificó de “incidente de seguridad” e investiga las causas

Terror en el vuelo de Flydubai:Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes