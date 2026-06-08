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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (25 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 10°. Con vientos de 28 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 15 - 31 km/h
Lluvia
90% 2.4 mm
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 28 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 25 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 25 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 28 - 35 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 24 - 35 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 14° Sureste 28 - 35 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Sureste 18 - 35 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Sureste 17 - 35 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Sureste 16 - 33 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Sureste 16 - 30 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Sureste 16 - 30 km/h 90% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
08:00 12° 12° Sureste 16 - 31 km/h 90% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
09:00 12° 12° Sureste 15 - 31 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sureste 14 - 29 km/h 90% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
11:00 11° 11° Sureste 13 - 28 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Sureste 13 - 27 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Sureste 11 - 26 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sureste 15 - 32 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Sureste 13 - 31 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Sureste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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