Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 18 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:30
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|10h 55m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|36%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:30 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|7°
|Sureste 21 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|9°
|7°
|Sur 20 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|9°
|7°
|Sureste 18 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|9°
|7°
|Sureste 18 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|9°
|6°
|Sureste 17 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|8°
|6°
|Sureste 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|6°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|8°
|6°
|Sureste 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|8°
|6°
|Sureste 17 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|9°
|7°
|Sureste 17 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|10°
|10°
|Sureste 13 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|11°
|11°
|Sureste 13 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|13°
|13°
|Sureste 8 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|13°
|13°
|Sureste 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Este 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|12°
|12°
|Este 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|11°
|11°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|10°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|9°
|Este 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|9°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|9°
|Sureste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|9°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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