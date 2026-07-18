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Evolución del tiempo en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Este 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Este 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 17 - 36 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:03
Horas de luz10h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:56 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 7 - 23 km/h 0% Neblina
02:00 17° 17° Este 7 - 17 km/h 0% Neblina
03:00 16° 16° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Este 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sureste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Este 15 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Este 13 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Este 14 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sureste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sureste 12 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Sureste 20 - 38 km/h 30% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sureste 19 - 41 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sureste 17 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Sureste 17 - 36 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Sureste 21 - 41 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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