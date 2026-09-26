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Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 21 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sureste 21 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 19 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 16m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:37 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sur 9 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 21° 21° Sur 11 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Este 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Este 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Este 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Este 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Este 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Este 18 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Este 19 - 46 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Este 19 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sureste 21 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 21 - 46 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Este 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 19 - 44 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Este 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sureste 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Este 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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