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Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 13 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Noreste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:01 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 13 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 10° Noreste 12 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Noreste 9 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Noreste 8 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Norte 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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