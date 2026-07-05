Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 8°.

Viento: 10 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.