Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Norte 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Noreste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol17:53
Horas de luz10h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:46 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Norte 4 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Norte 3 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Norte 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noreste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.