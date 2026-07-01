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Cajas automáticas y más variedad de productos: cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

Cuenta con variedad de stock y productos indispensables para que los clientes puedan hacer sus compras sin tener que recurrir a otro local. Todos los detalles sobre el nuevo “supermercado mini”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Coto parece sumarse a la tendencia de los "supermercados mini".
Coto parece sumarse a la tendencia de los "supermercados mini". Foto: iProfesional
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Hace tan solo unos años, era muy común hacer las compras en hipermercados, sobre todo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, en la última década, eso fue cambiando notablemente. Son muchas las cadenas de supermercados que adoptaron el modelo “Express” tales como Carrefour o Día. Ahora, todo parece indicar que Coto se sumaría a la tendencia con “Cotito”, su versión mini con cajas automáticas, diversidad de productos y variedad de stock.

Coto fue fundado por Alfredo Coto en 1970 aunque, por más de una década, funcionó como una cadena de carnicerías. Luego, en 1987, el empresario decidió cambiar de rubro y convertir su negocio en un supermercado. Así, ese mismo año, abrió el primer local de Coto en Mar de Ajó, ciudad costera de la provincia de Buenos Aires.

Coto es uno de los supermercados más importantes de Argentina. Foto: Diario CEMBA

Actualmente, Coto es uno de los supermercados más importantes del país con 120 sedes en todo el territorio nacional, por eso, no sería extraño que hayan decidido expandir su modelo de negocios hacia las variantes de “mini mercados”, para agilizar el proceso de atención y ofrecer una nueva opción de compra a los consumidores. Al menos, “Cotito” parece ir en esa dirección.

Qué es “Cotito” y cómo funciona el nuevo formato de Coto

A inicios del 2026, el supermercado argentino sorprendió con su versión mini en el barrio porteño de Balvanera. En ese terreno específicamente funciona hoy un centro logístico de la empresa y un pick-up para las compras que se realizan online. Previamente operó en el lugar un hipermercado Coto.

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Ahora, además, se sumó en la esquina de esa manzana un “Cotito”, cuyo cartel fue dispuesto hace solo unos días. El local “mini” de Coto tiene una fisonomía similar a las de Carrefour y Día Express.

"Cotito", la versión mini del supermercado argentino. Foto: X

“Cotito” tiene un formato compacto y rectangular con unos pocos metros cuadrados y pocas hileras de góndolas distribuidas en los costados. Posee, además, una en el centro de la tienda.

Qué variedad de productos se puede conseguir “Cotito”

Pese a su superficie pequeña, como sucede con cualquier supermercado mini, “Cotito” ofrece una gran cantidad de alimentos y productos indispensables, todo para que los clientes puedan encontrar lo que necesitan sin tener que recurrir a otro negocio.

La versión mini de Coto cuenta con una importante variedad de stock que va desde alimentos, bebidas (vinos, cervezas, gaseosas), verduras, frutas, productos de limpieza y perfumería.

También hay góndolas con cortes de carne, fiambres y lácteos.

Cuenta con una importante cantidad de productos y variedad de stock. Foto: iProfesional

Asimismo, “Cotito” también cuenta con un stand de comidas listas como tartas, empanadas y sándwiches. El local, a su vez, está preparado para que los consumidores se lleven los platos calientes si así lo desean, ya que en esa misma góndola hay un microondas reservado para su uso.

En cuanto al formato de pago, el supermercado mini posee cajas automáticas para que los clientes puedan hacer sus compras sin tener que esperar mucho tiempo. Las promociones bancarias y beneficios con Comunidad Coto son los mismos que en las sucursales grandes. Se puede abonar tanto con tarjeta de débito, crédito o con QR.

Dónde está ubicado el nuevo local mini de la cadena argentina de supermercados

“Cotito” se encuentra ubicado en las calles México y Pichincha del barrio porteño de Balvanera. Su horario de atención es de lunes a domingo de 8.30 a 21h.

SupermercadosConsumoBalvaneraEconomía argentina
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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