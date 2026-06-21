Llegó el invierno a Buenos Aires: para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

Invierno en Buenos Aires. Foto: NA

El comienzo del invierno en la Argentina se hace sentir con fuerza y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores se verán afectadas por la llegada de esta estación. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan días fríos con mañanas frescas y tardes nubladas.

El descenso no será pasajero. El SMN indica que se esperan jornadas con mínimas cercanas a los 5 °C, especialmente durante las madrugadas, en un escenario donde la sensación térmica podría sentirse aún más baja. En esa línea, la atención está puesta en qué día se dará el punto más frío y cuánto durará este cambio en el tiempo.

Qué día se esperan mínimas cercanas a los 5 grados

El miércoles 24 de junio aparece como el día más frío de la semana, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 5 grados. Este valor marca el punto más bajo de las próximas jornadas y responde al ingreso de aire más frío tras la llegada del invierno.

En contrapartida, el lunes aparece como el día más agradable, cuando el termómetro marque un piso de 8 °C y un techo de 13 °C. En tanto, el resto de los días mostrarán una leve recuperación en las mínimas, el arranque de la semana quedará marcado por este descenso térmico significativo, con mañanas más frías y un ambiente que se sentirá claramente más invernal.

Cómo estará el clima en el AMBA

Según el SMN, el pronóstico muestra unos días con temperaturas bajas pero estables, sin saltos bruscos, con mañanas frías y tardes frescas.

Lunes: mínima de 8 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado. Se esperan 10% de probabilidades de precipitación durante la tarde.

Martes: mínima de 6 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 5 °C y máxima de 11 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves: mínima de 6 °C y máxima de 11 °C con cielo algo nublado.

Viernes: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado.

Se esperan días fríos en el AMBA. Foto: NA

El ingreso de aire polar que cambia el escenario térmico

Esta situación llega tras el recambio de masa de aire, con el ingreso de más frío proveniente del sur que modifica de forma clara el comportamiento del clima en el AMBA. Este fenómeno es típico cuando la atmósfera se estabiliza pero con temperaturas más bajas.

Ese aire más frío se instala en las capas bajas y limita la recuperación térmica, especialmente durante las mañanas. El resultado es una semana con frío sostenido, sin eventos extremos pero con valores propios de un escenario más invernal que otoñal.

Con el ingreso de aire frío ya instalado, el clima en el AMBA cambia de escenario de forma clara y sostenida. El miércoles marcará el punto más bajo del termómetro, pero no será un caso aislado: los días posteriores mantendrán un patrón de mañanas frías y tardes con recuperación limitada, consolidando un tramo de la semana donde el abrigo vuelve a ser protagonista.