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El Gobierno otorgó a privados el control de 1.871 kilómetros de rutas y avanza con la privatización

Se trata de la Etapa II-A, la cual comprende las provincias de Buenos Aires y La Pampa. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia a través de su cuenta de X.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rutas nacionales del Tramo Pampa.
Rutas nacionales del Tramo Pampa. Foto: CVSA
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El Gobierno nacional confirmó el traspaso de mando de más de 1.800 kilómetros en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC) de la privatización de las rutas nacionales.

El Ministerio de Economía informó que otorgó el control de 1.871 kilómetros a las empresas que salieron adjudicadas tras la apertura de sobres de las ofertas, realizada en febrero último.

Ruta Nacional 8 Pilar-Pergamino Foto: Argentina.gob

Los tramos quedarán divididos entre las empresas Corredor Vial 5 y Rutas Sur Atlántico. A partir del 1 de julio, las compañías asumirán la explotación, administración y mantenimiento de las rutas y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

“Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios”, detalló el ministerio de Economía

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El ministro Luis Caputo confirmó la noticia a través de su cuenta de X. “Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”, escribió el funcionario, quien precisó que ya se firmaron los contratos correspondientes a la Etapa II-A del programa.

El control

En la Etapa II-A de la RFC se licitaron dos tramos: el Pampa y el Sur - Atlántico - Acceso Sur. Con la confirmación de las empresas, el esquema quedará de la siguiente manera:

Tramo Pampa: bajo el control de Corredor Vial 5. Gestionará las rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).

Autopista Riccheri. Foto: Alerta Transito.
Autopista Riccheri. Foto: Alerta Transito.

Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: bajo el control de Rutas Sur Atlántico. Gestionará las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

El resto de los tramos

Con respecto al primer tramo, el Gobierno firmó en enero los contratos para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I.

Con 741 kilómetros de rutas nacionales, se trata de los Tramos Oriental y Conexión, que forman parte del corredor del Mercosur. A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

Aduana incorporó nuevos escáners en el puente Rosario - Victoria. Foto: Prensa.
Aduana incorporó nuevos escáners en el puente Rosario - Victoria. Foto: Prensa.

Para la Etapa III, se realizó la apertura de los sobres y todavía resta definir cuáles serán las empresas adjudicatarias.

Esta etapa contempla más de 3.900 kilómetros en ocho tramos entre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Rutas NacionalesMedidas de GobiernoPrivatización
Matias Greisert
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