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“Efecto serrucho” en la economía: cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

Aunque el crecimiento económico anual estuvo motorizado por el campo y la energía, la baja monetaria frente a marzo confirma una dinámica irregular en la actividad económica. Mientras algunos rubros marcaron mejoras notables, otros tuvieron fuertes retrocesos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos demostró que la economía argentina presentó un crecimiento interanual y una caída en el mes de abril.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos demostró que la economía argentina presentó un crecimiento interanual y una caída en el mes de abril. Foto: NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes 29 de junio que la actividad económica del mes de abril registró una alza interanual del 1,6% en el país, aunque cayó 1,5% frente al mes anterior. Avanzaron los sectores de Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Por su parte, la Pesca registró la baja más pronunciada.

Los especialistas denominan el presente económico del país como “efecto serrucho” ya que, durante los primeros cuatro meses del año, se observó una alternancia entre subidas y bajadas. Enero y marzo representaron mejoras mientras que febrero y abril representaron caídas en términos intermensuales.

Indec (NA)
Los especialistas denominan el presente económico del país como “efecto serrucho” ya que, durante los primeros cuatro meses del año, se observó una alternancia entre subidas y bajadas.

¿Cómo se comportaron los distintos sectores económicos?

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) demostró que los sectores con un mayor crecimiento interanual fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%.

Por su parte, los sectores de energía y minería mantuvieron su crecimiento estable frente a la debilidad de la industria y la construcción.

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En materia de caídas lidera el ranking la pesca con -28,4%, seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2%, e Industria manufacturera, con -2,9%

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) demostró que los sectores con un mayor crecimiento interanual fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%. Foto: -

El informe también reflejó un incremento del 0,3% en la tendencia-ciclo. Asimismo, en los primeros cuatro meses del año acumuló una expansión del 2,1% respecto del mismo período de 2025.

En la comparación interanual con abril de 2025, siete de los quince sectores que integran el EMAE exhibieron aumentos, mientras que los ocho restantes registraron caídas. En conjunto, los sectores de agricultura y minería contribuyeron con 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

¿Cuáles fueron los rubros con las mejoras más altas?

Los rubros con mejora fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%; y Electricidad, gas y agua, con 6,4%.

Por su parte, crecieron Intermediación financiera, con 4,5%; Impuestos netos de subsidios, con 2,1%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; y Servicios sociales y de salud, con 0,8%.

El rubro que presentó estabilidad interanual fue el de Hoteles y restaurantes, sin cambios frente a abril del 2025.

El rubro que presentó estabilidad interanual fue el de Hoteles y restaurantes. Foto: Sheraton.

Dentro de las subas, Agricultura presentó el mayor peso sobre el índice general ya que presentó 1,19 puntos de incidencia positiva, por arriba de los 0,63 puntos de Explotación de minas y canteras.

¿Cuáles fueron los rubros que representaron las mayores bajas?

La baja más fuerte se refirió a Pesca con -28,4% interanual, la cual sumada a Industria manufacturera y Comercio mayorista y minorista y reparaciones restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Aquella baja más moderada fue la del rubro de Enseñanza con -0,1%, a la cual le siguió la de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,2%, y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con -1,3 por ciento. Le siguieron en la lista Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones con aportes de -0,41 y -0,38 puntos porcentuales, respectivamente.

La baja más moderada fue la del rubro de Enseñanza con -0,1%. Foto: Unsplash

Continúan en el ranking los rubros Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y el de Construcción con -1,7% y -1,8% respectivamente.

Por último en la lista se presentan dos ramas de fuerte peso en el nivel general: Industria manufacturera, con -2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2 por ciento.

¿Cuáles fueron las conclusiones del informe?

El desempeño sectorial de abril mostró un escenario mixto, con pocos rubros registrando fuertes avances y una mayor cantidad de actividades que exhibieron retrocesos más distribuidos. El Indec informó que el EMAE general creció un 1,64% en la comparación interanual, impulsado además por los aportes de Impuestos netos de subsidios, que sumaron 0,36 puntos porcentuales, y de Electricidad, gas y agua, con una contribución de 0,18 puntos.

Sumaron en menor medida los rubros: Transporte y comunicaciones, con 0,15 puntos; Intermediación financiera, con 0,10; Servicios sociales y de salud, con 0,03; y Hoteles y restaurantes, con 0,01. Por su parte, Enseñanza tuvo un -0,00 y Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler un -0,01.

El rubro Transporte y comunicaciones sumó 0,15 puntos. Foto: C5N

Entre los sectores con incidencia negativa, Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales descontó 0,03 puntos porcentuales; Construcción, 0,04; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 0,05 puntos.

El balance de abril mostró que las actividades agropecuarias y la minería fueron los principales motores del crecimiento. En contraste, la industria manufacturera y el comercio fueron los sectores que más incidieron en la desaceleración del resultado general.

Economía argentinaINDEC
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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