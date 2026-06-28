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Ola polar en Buenos Aires: qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN anticipa una semana marcada por una ola polar en el AMBA y alrededores, con mínimas que podrían caer hasta los 2 °C. Día por día, cómo sigue el clima y qué jornada será el más frío.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ola polar en Buenos Aires.
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores se ve atravesada por una intensa ola de frío polar digna de la reciente llegada del invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los últimos días de junio y los primeros de julio tendrán temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados y máximas que tendrán como techo los 14 °C.

Qué día la temperatura bajará a 2 °C en Buenos Aires

El día más crítico del período será el jueves 2 de julio, cuando el termómetro podría descender hasta los 2 °C de mínima y la máxima apenas alcanzaría los 12 °C, en una jornada con cielo parcialmente nublado y viento moderado.

Antes de ese pico de frío, el AMBA tendrá varios días con mínimas de entre 4 °C y 5 °C, mientras que el miércoles aparecerá como una jornada especialmente incómoda por la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que podrían reforzar la sensación térmica baja y hacer que el frío se perciba con mayor intensidad.

Pronóstico para Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana

  • Lunes: mínima de 5 °C y máxima de 14 °C con cielo de parcialmente a algo nublado.
  • Martes: mínima de 4 °C y máxima de 14 °C con cielo algo nublado y vientos de hasta 22 km/h.
  • Miércoles: mínima de 4 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
  • Jueves: mínima de 2 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado con viento de hasta 22 km/h.
  • Viernes: mínima de 4 °C y máximo de 13 °C con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 22 km/h.
Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

Por qué el miércoles podría sentirse más frío aunque la mínima sea de 4 °C

El miércoles 1 de julio no tendrá la mínima más baja de la semana, pero podría ser una de las jornadas más incómodas por la combinación de frío, cielo mayormente nublado y ráfagas intensas. Mientras el jueves aparece como el día con el registro más bajo, con 2 °C de mínima, el miércoles tendrá una de 4 °C, pero el viento puede hacer que el ambiente se perciba más hostil.

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Este fenómeno ocurre porque la sensación térmica no depende solo de la temperatura real, sino también de variables como el viento, la humedad y la nubosidad. Con ráfagas de hasta 50 km/h, el cuerpo pierde calor con mayor rapidez y la recuperación térmica durante la tarde puede ser limitada. Por eso, aunque el martes y el viernes también tendrán mínimas de 4 °C, el miércoles podría sentirse más frío en la calle.

Qué cuidados tomar ante las bajas temperaturas en el AMBA

Ante una semana con mínimas muy bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se recomienda reforzar el abrigo, especialmente durante la madrugada y la mañana. Conviene vestirse en capas, proteger cuello, manos y cabeza, y evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

También es importante calefaccionar los ambientes de forma segura, mantener una ventilación mínima si se utilizan artefactos a gas y evitar cambios bruscos de temperatura. Para quienes deban salir temprano, el combo de frío polar y viento obliga a planificar traslados con más cuidado: usar abrigo pesado, consultar el pronóstico actualizado y prestar atención a la sensación térmica, que puede ser bastante más baja que la temperatura indicada por el termómetro.

ClimaServicio Meteorológico NacionalOla Polar
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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