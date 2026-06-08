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Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
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El pronóstico para Córdoba este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 14 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:11 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 36 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 11° Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 13 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sur 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sureste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sureste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sureste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sureste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sureste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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