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El tiempo en Córdoba hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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El pronóstico para Córdoba este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 13 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 13m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:08 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 6 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Noreste 4 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Noreste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noreste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 8 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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