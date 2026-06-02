El tiempo en Córdoba hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Córdoba este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 13 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:08
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|10h 13m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 08:08 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Noreste 4 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Noreste 6 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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