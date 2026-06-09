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El tiempo en Córdoba hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:11 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 13 - 31 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 0 - 3 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Este 3 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Este 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Noreste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Noreste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noreste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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