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Equipos del fútbol argentino replicaron el mensaje de la Selección en la cancha: “Las Malvinas son Argentinas”

Antes del inicio de sus respectivos encuentros, futbolistas de equipos de la Liga Profesional y del ascenso ingresaron al campo de juego con banderas y pancartas que llevaban la misma consigna. Mirá los videos en la nota.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Bandera sobre las Malvinas en los distintos equipos de fútbol argentino.
Bandera sobre las Malvinas en los distintos equipos de fútbol argentino. Foto: captura video.
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El partido entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 volvió a poner en primer plano uno de los reclamos históricos del país. Luego de que los jugadores del equipo de Lionel Scaloni celebraran la clasificación a la final con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”, distintos clubes del fútbol argentino replicaron el gesto durante la jornada del fin de semana.

Jugadores de San Martín de Tucumán con la bandera "Las Malvinas son argentinas". Foto: Instagram.

Antes del inicio de sus respectivos encuentros, futbolistas de equipos de la Liga Profesional y del ascenso ingresaron al campo de juego con banderas y pancartas que llevaban la misma consigna. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron acompañadas por el aplauso de los hinchas presentes en los estadios.

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Entre los clubes que se sumaron a la iniciativa estuvieron Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Tigre, Rafaela y Godoy Cruz, cuyos futbolistas posaron con la bandera antes del pitazo inicial ante el aplauso de los hinchas presentes en las tribunas.

Cómo surgió la iniciativa

La iniciativa surgió como una muestra de apoyo al plantel argentino luego del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, un partido cargado de simbolismo por la histórica rivalidad deportiva y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Tras el encuentro, varios jugadores, encabezados por Giovani Lo Celso, desplegaron sobre el césped una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, una postal que recorrió el mundo y generó repercusiones tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

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Jugadores de Tigre con la bandera "Las Malvinas son argentinas".

El gesto de los clubes se produjo en medio del debate que generó la imagen de la Selección. Mientras en Argentina fue interpretado como una expresión de apoyo al reclamo de soberanía, en el exterior despertó cuestionamientos e incluso se mencionó la posibilidad de que la FIFA analizara el caso por sus normas sobre manifestaciones políticas en el campo de juego.

No es la primera vez que el fútbol argentino se une detrás de esta causa. En distintas oportunidades, especialmente en torno al 2 de abril, los clubes de la Liga Profesional participaron de homenajes con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, en reconocimiento a los veteranos y caídos en la guerra de 1982. En esta oportunidad, el mensaje volvió a aparecer en las canchas como un respaldo a la Selección y como una reafirmación de una causa que atraviesa al deporte y a la sociedad argentina.

Fútbol ArgentinoIslas MalvinasSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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