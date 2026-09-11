Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

El pronóstico para Córdoba este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 9°. Con vientos de 17 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|19:06
|Horas de luz
|11h 46m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:20 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noroeste 7 - 22 km/h
|80% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Oeste 6 - 14 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Oeste 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|11°
|Oeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|10°
|Suroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|10°
|11°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|10°
|Oeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 2 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|14°
|14°
|Sureste 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Sur 7 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Sur 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|20°
|20°
|Sur 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Sur 17 - 41 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|15°
|15°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Sur 6 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|12°
|12°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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