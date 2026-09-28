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Pronóstico en Córdoba: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Sureste 13 - 30 km/h
Lluvia
60% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
24°
Viento
Sur 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 14 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:58 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 35 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Sur 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sur 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Sur 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Sur 12 - 26 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Sureste 13 - 30 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 17° 17° Sur 11 - 30 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 18° 18° Sur 14 - 32 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 19° 19° Sur 14 - 35 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Sur 13 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 23° 25° Sur 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Sur 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 25° Sur 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 24° 25° Sur 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 25° Sur 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 19° Sureste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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