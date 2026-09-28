Pronóstico en Córdoba: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 14 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:58
|Puesta del sol
|19:16
|Horas de luz
|12h 18m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 06:58 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 35 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|20°
|20°
|Sur 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Sur 8 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Sur 8 - 20 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 26 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 13 - 30 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 30 km/h
|70% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 32 km/h
|70% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|19°
|19°
|Sur 14 - 35 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|22°
|Sur 13 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|23°
|25°
|Sur 14 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|23°
|25°
|Sur 13 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Sur 12 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|24°
|25°
|Sur 12 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|23°
|25°
|Sur 12 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|22°
|22°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 8 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|17°
|17°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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