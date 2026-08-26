comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Dique El Cajón
Dique El Cajón Foto: TripAdvisor
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Córdoba este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 11°. Con vientos de 18 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 15 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 25°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:57
Horas de luz11h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:40 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Norte 6 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Norte 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Noreste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noreste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noreste 16 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 24° 26° Noreste 15 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Este 13 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Este 9 - 29 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Este 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sureste 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Este 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Córdobatiempo en Córdoba hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado:cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

    Confirmado: cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

  2. Evolución del clima en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

    Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

  3. El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia:cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia: cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Frío intenso en Buenos Aires:cuándo termina la ola polar y qué día la temperatura rozará los 20 grados

    Frío intenso en Buenos Aires: cuándo termina la ola polar y qué día la temperatura rozará los 20 grados
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini:“El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

Nardini: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei recibió en Casa Rosada a legisladores de LLA

El nuevo mapa de las rutas nacionales:la estrategia del Gobierno para ceder el mantenimiento a las provincias

Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela

Economía

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor:requisitos y cómo postularse

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor: requisitos y cómo postularse

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

ARCA prorrogó el Impuesto a las Ganancias:cuál es la nueva fecha y qué pasa si no se presenta la declaración jurada

Internacionales

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El verdadero Superman:el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Trump lanzó una dura amenaza contra Irán:“La crisis humanitaria debe detenerse ahora”