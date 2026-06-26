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Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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El pronóstico para Córdoba este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 19 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Norte 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 19 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 21°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:16 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 19 - 44 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 10° Norte 9 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 7 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Norte 12 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Norte 5 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Norte 3 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sur 8 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sur 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 11 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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