Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 12 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:03 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 35 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Noreste 13 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noreste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noreste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noreste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noreste 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.