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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 8 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:26 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Este 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Este 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Este 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Este 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Este 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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