Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

El pronóstico para Corrientes este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 20°. Con vientos de 24 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 24 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 28 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:36
|Puesta del sol
|18:54
|Horas de luz
|12h 18m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|89%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:36 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 28 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 24 - 58 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|27°
|Sureste 24 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|25°
|26°
|Este 17 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|22°
|22°
|Sureste 24 - 51 km/h
|60% 2.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|20°
|20°
|Sureste 15 - 57 km/h
|80% 0.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|20°
|20°
|Sureste 9 - 28 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|20°
|20°
|Este 10 - 28 km/h
|90% 4.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 1 - 23 km/h
|90% 5.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|21°
|21°
|Norte 8 - 15 km/h
|90% 5.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|21°
|21°
|Suroeste 10 - 20 km/h
|80% 5.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|21°
|21°
|Suroeste 6 - 24 km/h
|80% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Suroeste 17 - 32 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|22°
|22°
|Sur 12 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|24°
|24°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|24°
|Sur 18 - 36 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|23°
|23°
|Sur 11 - 37 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|23°
|22°
|Sureste 5 - 23 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|23°
|22°
|Sureste 3 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|23°
|22°
|Sureste 3 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|23°
|21°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|23°
|23°
|Sur 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|22°
|22°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|22°
|22°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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