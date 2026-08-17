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¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 16°. Con vientos de 18 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Suroeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 28°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:23 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 15 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 15 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Sur 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Sur 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Sur 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 24° Oeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Noreste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 27° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 28° Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 28° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Suroeste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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