comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Corrientes hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Sureste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Este 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol18:41
Horas de luz11h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:10 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 11h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Sureste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Sureste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Sureste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Sureste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 20° 20° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Este 9 - 14 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Confirmado:cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

    Confirmado: cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

  3. Cambio de tiempo en el AMBA sin tormenta de Santa Rosa:qué día llegará la temperatura a casi 20 grados

    Cambio de tiempo en el AMBA sin tormenta de Santa Rosa: qué día llegará la temperatura a casi 20 grados

  4. Alerta por el Súper El Niño:qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

    Alerta por el Súper El Niño: qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

  5. Días soleados y máximas cerca de los 20 °C:cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

    Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

Economía

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

Morosidad récord: cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026:qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Internacionales

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev