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Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Corrientes este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 14°. Con vientos de 23 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 21 - 39 km/h
Lluvia
80% 0.7 mm
Tarde
Soleado
22°
Viento
Sur 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 23 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol18:46
Horas de luz11h 49m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:57 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 23 - 47 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Sureste 15 - 26 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sureste 16 - 30 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Sureste 11 - 28 km/h 70% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Sur 12 - 22 km/h 70% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 16° 16° Sur 16 - 28 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sur 22 - 40 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Sur 19 - 42 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Sur 21 - 39 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Sur 23 - 46 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 18° 18° Sur 15 - 46 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sur 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sur 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Sur 18 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sur 17 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Sur 16 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Sur 16 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sur 13 - 25 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Sur 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Sur 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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