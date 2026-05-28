Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:35 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Este 4 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sureste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sureste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.