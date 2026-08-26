Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

El pronóstico para Corrientes este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 13°. Con vientos de 19 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 19 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:15
|Puesta del sol
|18:39
|Horas de luz
|11h 24m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|98%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:15 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 34 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 13 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Este 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|14°
|14°
|Este 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Este 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|15°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|17°
|17°
|Este 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Este 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|22°
|24°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|25°
|Noreste 14 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|26°
|27°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|28°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|28°
|29°
|Noreste 14 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|28°
|29°
|Noreste 14 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|27°
|29°
|Noreste 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|25°
|27°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|24°
|24°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|24°
|24°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|23°
|24°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|23°
|23°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|23°
|23°
|Noreste 19 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|22°
|23°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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