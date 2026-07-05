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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 13 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 13 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 13°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:46 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 21 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 13 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Este 5 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Este 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 11° Sur 2 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Sur 6 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Suroeste 8 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 11° 11° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sur 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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