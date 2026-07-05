Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 13 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.