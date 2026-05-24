Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Este 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:33 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 7 - 16 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Sureste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sureste 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Este 3 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Este 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Este 5 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Este 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Este 5 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Este 5 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Este 4 - 8 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.