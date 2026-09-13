comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sureste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:55 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sur 16 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sureste 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sureste 16 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sureste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sureste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 12 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  2. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  3. Alerta por sudestada, viento y frío polar:cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

    Alerta por sudestada, viento y frío polar: cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

  4. Pronóstico extendido para Santa Cruz:qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

  5. Alerta por tormentas y fuerte descenso de temperatura:así estará el clima en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre

    Alerta por tormentas y fuerte descenso de temperatura: así estará el clima en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Endeudamiento familiar y Discapacidad:las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Endeudamiento familiar y Discapacidad: las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano:la agenda de la CGT

Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

Economía

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres:quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES:los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Internacionales

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente:qué discutirán

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente: qué discutirán

Conmoción por la muerte de una influencer de 27 años tras someterse a una liposucción:investigan qué pasó en la clínica

Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

Un hombre de 43 años cruzó a nado de Grecia a Italia en 32 horas:sin traje de neopreno, con bajas temperaturas y monitoreado por dos jueces