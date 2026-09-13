Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 13 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:55
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|11h 52m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:55 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|14°
|14°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Sur 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|15°
|Sureste 19 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 17 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Sureste 16 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Sureste 16 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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