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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:04
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:39 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Este 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sureste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sureste 14 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sureste 9 - 24 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sureste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sur 4 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sur 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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