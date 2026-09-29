Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

El pronóstico para Entre Ríos este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 27 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 27 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:42
|Puesta del sol
|19:02
|Horas de luz
|12h 20m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|89%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:42 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 27 - 51 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Este 11 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Sur 13 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|20°
|20°
|Suroeste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|19°
|19°
|Suroeste 13 - 23 km/h
|70% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Suroeste 19 - 41 km/h
|90% 9.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Suroeste 22 - 39 km/h
|80% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Suroeste 20 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Suroeste 23 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Suroeste 22 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Suroeste 26 - 49 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Suroeste 27 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|19°
|19°
|Suroeste 25 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|21°
|21°
|Sur 26 - 50 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|22°
|22°
|Sur 25 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|25°
|Sur 25 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|25°
|Sur 24 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|22°
|Sur 22 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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