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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (12 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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El pronóstico para Entre Ríos este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 27 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 22 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sur 22 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 27 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:02
Horas de luz12h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:42 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 27 - 51 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 11 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 13 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 20° 20° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 19° 19° Suroeste 13 - 23 km/h 70% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 18° 18° Suroeste 19 - 41 km/h 90% 9.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Suroeste 22 - 39 km/h 80% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Suroeste 23 - 43 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Suroeste 22 - 44 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Suroeste 26 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 19° 19° Suroeste 27 - 51 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Suroeste 25 - 51 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Sur 26 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Sur 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Sur 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Sur 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Sur 22 - 47 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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