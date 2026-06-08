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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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El pronóstico para Entre Ríos este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 18 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:57 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 4 - 14 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sur 2 - 9 km/h 60% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 3 - 8 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Suroeste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Suroeste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sur 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sur 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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