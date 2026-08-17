¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.