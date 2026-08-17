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¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (13 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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El pronóstico para Entre Ríos este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 11°. Con vientos de 23 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 15 - 28 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 22 - 39 km/h
Lluvia
90% 0.8 mm
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sur 22 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:35 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 13 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 23 - 41 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sureste 15 - 28 km/h 30% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 13° 13° Sureste 14 - 26 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sureste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sureste 14 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Sureste 13 - 27 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 13° 13° Sur 15 - 28 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 14° 14° Sureste 17 - 32 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Sureste 20 - 37 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Sureste 19 - 38 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sur 20 - 36 km/h 90% 2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 15° 15° Sur 18 - 36 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Sur 22 - 38 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 14° 14° Sur 21 - 39 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Sur 22 - 39 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 22 - 40 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sur 23 - 41 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sur 22 - 41 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sur 21 - 40 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sur 22 - 40 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sur 22 - 40 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Sur 19 - 39 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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