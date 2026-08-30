El clima en Entre Ríos hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:21
|Puesta del sol
|18:44
|Horas de luz
|11h 23m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|93%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:21 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|12°
|12°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|12°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Este 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Este 8 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|18°
|18°
|Este 10 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Este 8 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Sureste 6 - 22 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Sureste 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 8 - 22 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 24 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 25 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 12 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 14 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|15°
|Sureste 18 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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Formosa Clima en
Jujuy Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
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