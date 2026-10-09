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El clima en Entre Ríos hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sur 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 17 - 30 km/h
Lluvia
50% 2 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:29
Puesta del sol19:09
Horas de luz12h 40m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:29 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Sur 17 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Sureste 15 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Sureste 14 - 31 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sureste 13 - 27 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 15 - 28 km/h 60% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 15 - 30 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sureste 16 - 33 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sureste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 20 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 19 - 39 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 18 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 15° 15° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sur 17 - 30 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 14° Sureste 17 - 30 km/h 50% 2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sureste 11 - 32 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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